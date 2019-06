Come riporta il Sun, il Manchester City si muove per ingaggiare Angelino, terzino sinistro del PSV. Il giocatore, classe 1997, è una vecchia conoscenza del mondo City poiché è stato di proprietà degli Sky Blues dal 2013 al 2018, anno in cui è stato ceduto al PSV per 5,5 milioni di euro. Pep Guardiola, estimatore del giocatore, ha però preteso l’inserimento a contratto di un’opzione di riacquisto del valore di circa 13 milioni di euro. Opzione che il City è pronto ad attivare anche per allontanare l'interesse di Arsenal e PSG pronte ad investire 25 milioni di euro per il terzino spagnolo.