Il Manchester City è risaputa essere una delle squadre maggiormente interessate all’acquisto di Haaland dal Borussia Dortmund. Nei giorni precedenti Guardiola aveva sempre sostenuto che il suo club non avrebbe mai speso cifre superiori a 100 milioni per un giocatore, ma, come riportato da Eurosport, nella conferenza di ieri è tornato sui suoi passi, aprendo alla possibilità di investire ingenti cifre per l’acquisto di un top player.



“Fino ad ora il club non ha mai deciso di spendere più di 100 milioni per un giocatore. Forse in futuro potrà succedere, se pensano che sia necessario per migliorare la squadra per i prossimi 5/10 anni” – ha spiegato il tecnico spagnolo.