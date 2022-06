Gavi, centrocampista classe 2004 di proprietà del Barcellona, ha un futuro tutto da scrivere. Dopo i primi approcci Blaugrana per il rinnovo, il Manchester City prova a inserirsi tra lo spagnolo e il club catalano per provare portare via il giocatore, con Pep Guardiola grande estimatore del ragazzo. Lo riporta il Mirror.