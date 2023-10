Il grande inizio di stagione dell'ala destra della Real Sociedad, Takefusa Kubo ne ha confermato le grandi potenzialità e secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Manchester City è già sulle sue tracce. L'esterno offensivo, ex Real Madrid, ha messo a segno 5 reti in 10 gare giocate e se manterrà questa continuità, per il club spagnolo, sarà molto difficile trattenerlo. Il suo contratto scade nel 2027.