Il nome di Leroy Sané è uno dei più caldi in ottica mercato. Negli scorsi giorni, l'attaccante tedesco del Bayern Monaco era stato accostato al Manchester City per un possibile ritorno. Secondo quanto riportato da Sport, però, ci sono anche Real Madrid e Barcellona sulle tracce dell'esterno classe 1996, che fino ad oggi ha collezionato 9 reti in 17 partite disputate.