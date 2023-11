Joao Cancelo, terzino di proprietà del Manchester City e attualmente in prestito al Barcellona, ad oggi sta disputando una grande stagione in Liga (2 gol e 1 assist in 10 gare di campionato). Il suo contratto con il club spagnolo è valido fino al prossimo 30 giugno e al termine di esso tornerà al City. Secondo quanto riportato da Football España, però, il Barcellona farà di tutto pur di provare a trattenere il portoghese classe 1994.