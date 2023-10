L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha fatto chiarezza sul caso Kalvin Phillips e ha affermato che se il centrocampista inglese vorrà andare altrove non ne bloccherà la partenza, ma l'ultima decisione non spetterà a lui ma alla dirigenza. Il nazionale inglese non sta trovando molto minutaggio e vorrebbe cercare una nuova destinazione per mettere in mostra tutte le sue qualità. La Juve, da tempo, lo osserva e resta in cima alla lista, in caso di partenza già nella finestra di mercato invernale.