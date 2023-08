Il Manchester City spinge per Lucas Paquetà del West Ham. Come riportato da Football Insider, i Citizens dopo il 'no' ad una prima offerta da 70 milioni di sterline, sono pronti a spingersi più in alto, per avvicinarsi ai 90 milioni chiesti dagli Hammers. La trattativa si lega a doppio filo al possibile affondo del club inglese per Samardzic.