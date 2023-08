Il Manchester City accelera per Lucas Paquetà, centrocampista ex Milan attualmente in forza al West Ham. Come riportato da Sky Sports, in queste ore è previsto l'affondo decisivo per il brasiliano, visto anche l'infortunio di Kevin De Bruyne che lo terrà fuori per diverso tempo. Una volta ceduto Paquetà, gli Hammers andranno su Mohammed Kudus dell'Ajax, già individuato come sostituto del brasiliano.