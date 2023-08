L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è pessimista sulle condizioni di Kevin De Bruyne, costretto a un lungo stop per un infortunio al ginocchio: "E' un giocatore importante per noi - ha detto Guardiola in conferenza - lo perderemo almeno per 4/5 mesi e non sarà facile per la squadra rimanere senza di lui".