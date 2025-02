Manchester City-Real Madrid, coreografica con Rodri Pallone d'oro: "Stop Crying Your Heart Out"

Getty Images

"Stop Crying Your Heart Out". Tradotto dall'inglese: "Smettila di piangere a dirotto".2024 davanti a tre calciatori del Real Madrid: l'attaccante brasiliano Vinicius Junior, il centrocampista inglese Jude Bellingham e il difensore spagnolo Daniel Carvajal.Quest'ultimo, così come Rodri, è ancora fuori per infortunio: al suo posto nel ruolo di terzino destro viene adattato il centrocampista uruguaiano Federico Valverde.

Per protesta il club del presidente Florentino Perez ha disertato la cerimonia di premiazione lo scorso 28 ottobre a Parigi in Francia.All'Etihad Stadium si gioca l'andata del playoff di Champions League tra i campioni d'Inghilterra del Manchester City allenati da Pep Guardiola e i campioni di Spagna e d'Europa allenati da Carlo Ancelotti. Il ritorno a campi invertiti è in calendario il prossimo mercoledì 19 febbraio allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid.