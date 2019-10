Nel libro "Pep’s City: The Making of a Superteam" Pol Ballus e Lu Martin svelano che un mese dopo aver annunciato l'arrivo di Guardiola, nel febbraio 2016, il Manchester City ha temuto di perdere l'allenatore spagnolo. Alla base della paura il fatto che non c'era a Manchester una sistemazione che accontentasse Pep e la sua famiglia. A Monaco di Baviera vivevano in centro, in Sophienstrasse, per questo motivo volevano un alloggio spazioso anche nel cuore della città inglese. Alla fine una soluzione è stata trovata, in una residenza lussuosa vicino Deansgate.