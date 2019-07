Rodri, ultimo acquisto del Manchester City, ha parlato della sua nuova esperienza in Premier League: ''Quello che il City ha fatto negli ultimi anni è stato fantastico e non vedo l'ora di iniziare a far parte di questa squadra così piena di talento. Non è solo una questione di trofei, ma il modo nel quale sono stati raggiunti: giocando un calcio offensivo tutto il tempo. E' uno stile che mi piace davvero tanto, così come il progetto del club. Non vedo l'ora di lavorare con Guardiola e con i miei nuovo compagni''.