Manchester City, Rodri ora sogna il Pallone d'Oro: 'Un segnale per il calcio'

Con lui il Manchester City non perde mai: il segreto della squadra di Guardiola è Rodri. Il centrocampista si è concesso a un’intervista a France Football in cui lancia la sua candidatura al trofeo individuale più importante nel mondo del calcio. Nella passata stagione lo spagnolo si è fermato al quinto posto, cinque come i titoli che aveva vinto (Premier League, FA Cup, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per club). Queste le sue parole.



SOGNO - “Il Pallone d’Oro? Lo sogniamo tutti, sarebbe un risultato incredibile ma so che che ci sono stati giocatori leggendari che non l’hanno vinto. Mi piacerebbe se un giorno dovesse vincere un centrocampista difensivo come me, significherebbe tantissimo sia per il vincitore sia per i giovani che vogliono ricoprire questo ruolo. In questo modo saprebbero di poter essere riconosciuti anche se non sono coloro che segnano tanti gol e compiono azioni brillanti. Sarebbe un segnale importante per tutto il calcio. Intanto mi sto ancora godendo quella posizione, posso dire di essere il quinto giocatore migliore del mondo”.