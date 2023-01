Con Cancelo diretto al Bayern Monaco, il Manchester City è a caccia di un nuovo esterno. Il profilo scelto sarebbe quello di Antonee Robinson, attualmente in forza al Fulham. Cercato pure dall'Inter, il 25enne è stato ad un passo dall'indossare la maglia del Milan nel gennaio del 2020, quando il trasferimento è saltato per dei presunti problemi cardiaci durante le visite mediche. In queste ore i Citizens hanno iniziato le trattative col club londinese.