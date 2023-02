Il quotidiano spagnolo AS ha reso noto il motivo per il quale Erling Braut Haaland ha scelto il Manchester City: esclusivamente per via di Pep Guardiola. Ad oggi, però, i problemi finanziari del club di Manchester potrebbero portare all’addio dell'allenatore spagnolo.



GIÀ ADDIO? - Proprio per questo motivo, l’attaccante norvegese è titubante nel continuare la propria avventura in maglia City, la quale, visto le probabili sanzioni economiche, potrebbe non garantirgli più la possibilità di vincere campionati, Champions ed un eventuale Pallone d’oro. Dove andrà allora? Dalla Spagna confermano che il Real Madrid sta tenendo d’occhio la situazione. L’obiettivo è di affiancare un punta all’ormai trentacinquenne Karim “The dream” Benzema.