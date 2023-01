Bernardo Silva ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record. L’attuale giocatore del Manchester City ha spiegato che il suo sogno è quello di terminare la sua carriera al Benfica: “Un giorno ritornerò al Benfica per aiutare la squadra e devo sentirmi pronto. Non andrò per terminare la mia carriera, così non lo farei, voglio essere decisivo. Giocare per il Benfica è sempre stato il mio sogno. Al massimo a 32 anni vorrei tornarci. Dipende anche da quello che succederà la prossima estate. Voglio realizzare il mio sogno, è sempre stato un obiettivo. Poi, non posso nascondere che, nei prossimi anni, mi piacerebbe sposare un nuovo progetto. Vedremo ciò che accadrà”.