Con 31 gol e 16 assist in questa stagione, Bruno Fernandes si è guadagnato l'attenzione del Manchester City che vorrebbe prelevarlo dallo Sporting Lisbona per portarlo alla corte di Guardiola. L'ex giocatore della Sampdoria, secondo quanto riporta Goal.com ha un cartellino del valore di 70 milioni di euro ma i Citizens potrebero soffiarlo ai lusitani per 50 milioni.