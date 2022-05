Stando a il Daily Mirror, il Manchester City, dopo aver preso coscienza della probabile partenza di Ilkay Gundogan, si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato. Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, ha individuato nel profilo di Kalvin Phillips, centrocampista del Leeds classe 1995. il nazionale inglese, in stagione, ha collezionato 19 presenza servendo un assist. Il contratto che lega il numero 23 al Leeds scade nel 2024.