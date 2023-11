Secondo quanto riportato dalla Bild, il Manchester City sta pensando al ritorno di Leroy Sané. L'attaccante tedesco, attualmente in forza al Bayern Monaco, vanta un passato in Premier League con la maglia dei Citizens tra la stagione 2016/17 e 2019/20. Ad oggi, sul giocatore classe 1996 che in Germania sta facendo molto bene, c'è però anche il Liverpool.