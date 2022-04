Accanto all'allenatore Pep Guardiola, si è presentato anche Raheem Sterling per parlare della sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid: "Sappiamo non solo da questa stagione, ma da quelle passate, quanto sia bravo il Real Madrid in questa competizione. Ma questo modo passa dal passato. Possiamo solo verificare di essere preparati mentalmente per domani e per la seconda partita. Non possiamo guardare a quello che hanno fatto nelle ultime partite, ma piuttosto domani".



SU BENZEMA - "Per me è il top. Gioca da molto tempo ad altissimi livelli".



STAGIONE POSITIVA - Come ho detto, in questa stagione ho giocato e aiutato molto di più la squadra. Sono di buon umore, la squadra è in semifinale. Non posso chiedere di più. Sono un attaccante, se gioco, segno e faccio assist è importante, molto importante. Ecco da dove viene la fiducia. Sono molto felice di aiutare il più possibile".



SUL FUTURO - "Al momento sono molto felice di essere qui, molto felice di poter aiutare la squadra. Sarebbe egoistico parlare di un nuovo contratto. Vedremo a fine stagione".



ATMOSFERA DA CHAMPIONS - "È una competizione molto speciale, tutti i bambini vogliono giocarci. Cerco di dare il massimo. La musica, l'atmosfera, tutto è speciale".



PRESSIONE - Nelle ultime partite ho segnato gol nel finale di partita. Ho giocato con la massima pressione e so come gestirla".