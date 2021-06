Le strade di Raheem Sterling e del Manchester City sembrano farsi sempre più lontane. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti i rapporti tra il club e il giocatore si sarebbero ulteriormente deteriorati a causa della sua inclusione nell'offerta per Harry Kane, fattore che potrebbe portare l'inglese a decidere di non rinnovare dopo un finale di stagione passato perlopiù in panchina.