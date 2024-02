Manchester City, tentativo per soffiare Mbappé al Real Madrid: il retroscena

Il Realaspetta, ma ha rischiato di vedersi soffiare l'affare a parametro zero sotto il naso: ilha provato il blitz.- A riferirlo è l'emittente spagnola Cadena Ser, che ricostruisce il tentativo della squadra di. Il City avrebbe approcciato formalmente l'entourage dell'attaccante francese, proprio il giorno prima dell'annuncio dell'addio alal termine di questa stagione, alla scadenza del contratto.- Un tentativo, però, andato a vuoto, perché come riferito da Marca Mbappé aveva già trovato l'accordo totale con i blancos per i prossimi cinque anni. Fonti vicine alla trattativa spiegano che Kylian sarà il più ricco della rosa del Real Madrid, con unoall'anno più bonus, più basso quindi dei 26 milioni netti di media su cui il giocatore e le merengues si erano accordati nel 2022 prima del rinnovo del francese con il PSG (con un ingaggio da 72 milioni lordi l'anno).