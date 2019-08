Secondo giornata, un altro big match. Dopo Manchester United-Chelsea, la Premier League mette di fronte Manchester City e Tottenham, protagoniste dell'ultimo quarto di finale di Champions League. Nell'Europa che conta trionfarono gli Spurs, in campionato non ci fu storia, con i Citizens primi con 27 punti di vantaggio sugli uomini di Pochettino. Guardiola senza Sané recupera Fernandinho, nel Tottenham out Sessegnon e Alli per infortunio, Son e Foyth per squalifica. Il Manchester City ha vinto le ultime quattro partite di Premier League contro il club del nord di Londra, cerca un quinto successo che sarebbe storico.



FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Zinchenko, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo, Aguero.



Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Eriksen, Kane.