Secondo quanto riportato da Football Insider, il Manchester City ha trovato l'accordo per il giovanissimo talento classe 2008 della squadra Under-18 del Leeds Finley Gorman. Le cifre dell'operazione dovrebbero aggirarsi intorno al milione di euro. In ogni caso, mister Guardiola, dovrà aspettare qualche anno per vedere il trequartista con la maglia della prima squadra. Gorman, infatti, avrà diritto ad un primo contratto da professionista appena compirà 17 anni.