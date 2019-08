We’ve got our man!



Welcome to the Champions, João Cancelo!



#mancity — Manchester City (@ManCity) August 7, 2019

Joaoè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo dalla Juventus del terzino portoghese, che ha firmato un contratto fino al 2025: "Il City è un club fantastico, con un manager brillante e sono felice di essere qui. Sono impressionato". Cresciuto nel Benfica, passato dal Valencia, valorizzato dall'Inter, la scorsa estate è arrivato in bianconero: ora è pronta un'altra avventura, questa volta in Premier!COMUNICATO JUVE - Questo il comunicato della Juventus, che ha reso note le cifre dell'affare (legate anche a Danilo): Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Manchester City Football Club i seguenti accordi: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Luiz da Silva a fronte di un corrispettivo di € 37 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024;cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore JoãoTale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 28,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori". ​