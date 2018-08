Attraverso una nota emessa sul proprio profilo Twitter, il Manchester City comunica le condizioni fisiche del centrocampista belga Kevin de Bruyne, infortunatosi al ginocchio destro nei giorni scorsi e visitato ieri a Barcellona dal professor Cugat. La diagnosi parla di "lesione al legamento collaterale laterale", mentre la prognosi sarà di 3 mesi. Non è previsto l'intervento chirurgico.





We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX