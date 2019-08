Brutte notizie per Pep Guardiola, il Manchester City e...il Bayern Monaco. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, i Citizens hanno annunciato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro di Leroy Sané, infortunatosi nel corso del Community Shield contro il Liverpool.



Dopo essere uscito infortunato nel match contro i Reds, il tedesco si era sottoposto ad alcuni esami, che hanno evidenziato il problema al ginocchio. La prossima settimana, Sané si sottoporrà ad un invervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. Si complica in maniera netta, dunque, il passaggio del giocatore al Bayern Monaco, che nei giorni scorsi aveva intensificato i contatti con il City.