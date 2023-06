Il Manchester City si prepara per la sfida di sabato contro l'Inter. In palio ci sarà la Champions League ma i Citizens, impegnati oggi nel media day, potrebbero non avere un loro pilastro. Nell'allenamento di oggi era assente Kyle Walker, l'esterno inglese è ancora alle prese coi problemi muscolari e verrà valutato nelle prossime ore. A riportarlo è il Manchester Evening News.