Manchester City, violazione del Fair Play Finanziario: fissata l'udienza

Redazione CM

L’amministratore delegato della Premier League Richard Masters ha rivelato che è stata fissata una data per l’udienza sulle accuse di violazioni delle regole del Fair Play Finanziario inglese da parte del Manchester City. Secondo quanto riportato da il Daily Mail, il processo è previsto per la fine dell’autunno del 2024, quando il club si sarebbe dovuto trovare davanti a una giuria indipendente. A tal proposito, Masters ha confermato che una data è stata fissata, prima di aggiungere di non poter dire con precisione il giorno.



IL CASO - Il Manchester City è accusato di aver violato 115 regolamenti in 14 stagioni dal 2009/10 in avanti. Le accuse includono rivendicazioni sulla rendicontazione finanziaria e la mancanza di collaborazione nei confronti di un’indagine della Premier League aperta nel 2018. Se il processo dovesse poi proseguire senza alcun tipo di ritardo, il verdetto arriverà probabilmente intorno all’estate del 2025.