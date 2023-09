Kyle Walker, difensore del Manchester City, ha spiegato come mai non si è trasferito al Bayern Monaco:



"Non sarei andato in un club peggiore perché il Bayern Monaco è un grande club e vedere quello che Kane sta facendo e che farà, non è stato un passo indietro. Nel profondo della mia testa ho sempre desiderato giocare per il Manchester City, ma dovevo fare ciò che era giusto per me e per il mio futuro. Si trattava semplicemente di quale club mi avesse dato gli anni di contratto per giocare a calcio ai massimi livelli".