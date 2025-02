Manchester è il manifesto del Real Madrid: la Champions passa sempre dai Blancos

AFP via Getty Images

In emergenza, non sempre spumeggiante, deludente nella prima parte della competizione. Eppure la storia non cambia e da febbraio il ciclo si ripete:dopo aver visto delle difficoltà iniziali: quando la Champions entra nella sua seconda fase tutto passa in secondo piano e la squadra ditorna a fare la voce grossa.

- Molti alla vigilia non avevano dubbi: "Il Real Madrid non è in grado di vincere a Manchester". Chiedere a, che aveva scommesso sulla vittoria sui suoi ex compagni del City e su Twitch si era lasciato sfuggire una battuta sull'eventualità che gli spagnoli espugnassero l'Etihad: "", un'espressione che letteralmente si traduce in un concetto forte ("Mi taglio i testicoli") e figurativamente intende "sarei sconvolto".

A giustificare la sensazione, nonostante i Cityzens siano nel pieno di una delle stagioni più complicate e finora deludenti della gestionegrazie alle tre vittorie finali contro Atalanta, Salisburgo e Brest. Una sfida tra squadre in difficoltà nella quale far valere il fattore campo, la più lineare delle interpretazioni. I madridisti, però, hanno voluto ribadire ancora una volta come l'inizio della fase a eliminazione diretta coincida quasi sempre con un cambio di marcia da parte dei campioni in carica, che non vogliono abdicare così in fretta.

- A Manchester lo hanno fatto andando sotto due volte e rimontando altrettante volte. Andando oltre anche a quelle delle difficoltà oggettive con cui è costretto a fare i conti Ancelotti., una costante in questa stagione per il Real. Basti pensare che di fatto quella vista contro il City è una linea a quattro rivisitata in tutti gli effettivi, visto che i quattro titolari sono tutti fuori: peril 2024/25 è finito presto per due gravi infortuni al ginocchio, ma all'Etihad mancavano ancheAlaba eper problemi muscolari così come, prima alternativa come terzino destro.

Se a sinistra c'èdi ruolo, al centro è stato necessario dare fiducia al giovanee arretrare nuovamente, mentre a destra si è dovuto sacrificare ancora una volta, sempre più simbolo della resilienza blanca. Inevitabile che un reparto arrangiato concedesse a una squadra di qualità come il City, così come è accaduto anche in campionato recentemente contro Espanyol e Atletico, ma la forza del Real è stata quella di andare anche oltre a questa emergenza.- Per riuscirci è stato fondamentale avere un attacco che sta sta trovando sempre più le misure per sfruttare al meglio il potenziale straordinario di cui dispone. Inutile elogiare ancora una volta i soliti Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham e Rodrygo o anche l'ex Milan Brahim Diaz - decisivo dalla panchina -, le loro qualità si traducono chiaramente nei numeri:. L'attacco è senza alcun dubbio la forza che sta trascinando una squadra che nelle stesse partitee nella fase a eliminazione diretta della Champions è il fattore che più incute timore.

Sia chiaro,, perché se la squadra di Ancelotti ha avuto la forza di rimontare va sottolineato che ancora una volta si è trovata nella condizione di doverlo fare: la storia insegna che non sempre chi insegue riesce nell'impresa di ribaltare la situazione, i blancos hanno le loro criticità nella fase di non possesso come spiegato e la permeabilità difensiva è il vero nodo sul quale lavora il tecnico di Reggiolo sperando di avere qualche buona notizia dall'infermeria per Alaba e Rudiger.

Infortuni, difficoltà, rischi.. E ricorda ancora una volta come non possa mai essere escluso dal ristretto pool di candidate alla vittoria finale. Mercoledì 19 febbraio al Santiago Bernabeu dovrà difendere il vantaggio conquistato in Inghilterra e guadagnarsi l'accesso agli ottavi di finale, dove potrebbe anche trovarsi di fronte a un nuovo derbi con l'Atletico (o pescare il Bayer Leverkusen). Nel frattempo la sfida d'andata contro il City lancia un segnale chiaro: mai sottovalutare la squadra di Ancelotti, la Champions passa sempre dai blancos.