La Roma è partita questo pomeriggio per Manchester, ma Fonseca ha dovuto rinunciare all'ultimo a un elemento della rosa. Non sarà a Manchester infatti Stephan El Shaarawy, che era tornato tra i convocati per il Cagliari, ma ha di nuovo alzato bandiera bianca oggi, saltando la rifinitura. Ci sarà Mancini ma solo da tifoso visto che ha deciso comunque di seguire la squadra in Inghilterra. Torna a disposizione Mirante. Ecco la lista completa: Pau Lopez, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Santon, Smalling, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Cristante, Diawara, Villar, Pellegrini, Veretout, Darboe, Ciervo, Mkhiataryan, Perez, Mayoral, Dzeko.