Sembrava impossibile riuscire a sostituire uno come Koulibaly, ma il Napoli si è riuscito in fretta.portando con sé tanti dubbi sul valore, sulla posizione (essendo un destro e giocando sul centro-sinistra della difesa) e soprattutto essendo l'erede di uno dei più forti in circolazione in quel ruolo.Un punto di riferimento importantissimo lì dietro, ha avuto la capacità di calarsi immediatamente nella parte diventando fondamentale fin dalle primissime partite, senza neanche avere bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano.- Kim è stato acquistato dal Napoli la scorsa estate per appena 20 milioni di euro. Chiaramente il suo valore oggi è quantomeno raddoppiato, se non triplicato.L'attenzione della Premier League è forte, in particolare ci sonopronte a scatenare un derby di mercato per portarlo in Inghilterra. Laper portarlo via da Napoli. Sarebbe una plusvalenza importante ma per il Napoli significherebbe ripartire da campione d'Italia in carica senza il suo punto di riferimento difensivo.