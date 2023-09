Il Manchester United continua a navigare in acque non proprio limpide. Un rapporto del The Guardian indica come Sir Jim Ratcliffe e Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani siano ancora desiderosi di acquistare una partecipazione nella società inglese. Le trattative sono ancora in corso, come riportato da GiveMeSport.com. La valutazione è di 6 milioni di sterline, ma l'offerta migliore che è arrivata è stata di 5. Un divario significativo che comunque non spaventa troppo Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani: è infatti possibile che presenti una sesta proposta, migliore delle precedenti, per convincere gli attuali proprietari ad allentare la presa e cedere il club.