Il Manchester United è alla ricerca di un difensore centrale per migliorare il proprio organico difensivo. Il nome caldo che compare in cima alla lista dei Red Devils, al momento, è Gonçalo Inácio, giovane portoghese dello Sporting Lisbona che si sta facendo notare per le sue prestazioni di alto livello. Altri nomi che rimangono in lista sono: Antonio Silva, Edmond Tapsoba e Jean-Clair Todibo. La cosa certa è che la decisone finale verrà presa, solamente, dopo un'attenta analisi di mercato. Lo riferisce Fabrizio Romano.