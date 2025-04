Manchester United, Amorim: "Da ora in Premier faccio giocare i ragazzini". Il motivo della scelta

Queste le parole di, in conferenza stampa. In pratica, il portoghese ha annunciato che in campionato lancerà tanti giovani. Come mai?In effetti i Red Devils stanno attraversando la stagione peggiore della loro storia, a livello di punti, da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League:, mentre il peggior risultato, prima di questa annata, erano i 58 punti del 2021/22. Ma Amorim non ci sente:

E' presto detto: lo United, per quanto disastroso, ha comunque 17 punti sulla zona retrocessione, con Ipswich, Leicester e Southampton già spacciate. Non rischia. E' già la stagione peggiore della storia, quindi. Tanto più dopo una rimonta pazza come quella sul Lione di Fonseca, che al 114' conduceva 4-2 ma ha subito tre goal in pochi minuti. Invece, giovani del vivaio avranno una manciata di occasioni sul palcoscenico della Premier: "E magari a volte possono riservare sorprese", ha concluso Amorim...