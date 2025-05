Manchester United, Amorim: "Non mi dimetto. Se la società pensa che non sia adatto me ne andrò senza soldi"

La sconfitta nella finalissima della Europa League, per 1-0 e rimediata nel derby inglese contro il Tottenham, ha certificato la stagione da incubo delche chiuderà ad almeno 30 punti dalla zona Champions in campionato (è 16esimo con una giornata da giocare) e senza aver alzato nessun titolo in stagione. Sul banco degli imputati c'è oggi l'allenatore, subentrato a stagione in corso ad Erik Ten Haag sfruttando il lauto pagamento della clausola rescissoria allo Sporting Lisbona. Al termine della gara, nella pancia del San Mames di Bilbao,

"Se il consiglio di amministrazione e i tifosi dovessero pensare che non sono la persona giusta, me ne andrò il giorno dopo. Ma non mi licenzierò. Ho fiducia nel mio lavoro. Come vedete, non cambierò nulla del mio modo di fare le cose"."Come ho già detto, io sono sempre aperto. Se la dirigenza ed i tifosi pensano che io non sia la persona giusta, me ne andrò anche senza pensare ai soldi. Di sicuro non me ne andrò io"."In questo momento, non sono qui per difendermi. Non è nel mio stile. Non ho niente da mostrare ai tifosi. In questo momento ho bisogno di un po' di fiducia".

Se i Red Devils dovessero davvero cambiare allenatore a stretto giro di posta, sono tanti i tecnici che la società di Jim Ratcliff sta tenendo in considerazione. Fra questi ci sono anche i due protagonisti della lotta Scudetto in Italia conche lascerà quasi sicuramente il Napoli a fine anno a prescindere dalla vittoria o meno, e conche, invece, deve ancora firmare il rinnovo di contratto con l'Inter.