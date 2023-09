Una bomba di The Athletic sulla cessione di Sofyan Amrabat al Manchester United. Secondo il portale britannico, i red devils avrebbero riscontrato un problema fisico nel marocchino. Cionostante hanno deciso di accoglierlo comunque nell'organico di Ten Hag. Il club inglese si è preso un periodo di riflessione sul da farsi, solo dopo ha dato il via libera alla firma del contratto e all'affare con la Fiorentina. Il giocatore potrebbe fare il suo ingresso in campo col Brighton dopo la sosta.