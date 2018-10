Continua la bufera in casa Manchester United. Dopo lo 0-0 di ieri in Champions League, il capitano Antonio Valencia ha messo like su Instagram a un post in cui veniva criticato il gioco dei Red Devils e veniva sottolineato come fosse ormai necessario l'esonero di José Mourinho. Un dettaglio non passato inosservato, che ha subito fatto discutere e per cui Valencia ha dovuto chiarire: "Ho messo like a un post senza leggere il testo".