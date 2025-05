Manchester United ancora sconfitto, Amorim: "Imbarazzato per la nostra Premier". Ma l'Europa League può cambiare tutto

Continua. I Red Devils sono in finale di Europa League per la seconda volta dopo quella vinta con José Mourinho nel 2017,Con la sconfitta contro il West Ham che lascia la squadra di Amorim ad appena 39 punti. A +1 sul Tottenham, diciassettesimo, per un altro paradosso l'altra finalista di Europa League.La sconfitta contro il West Ham è. Inoltre Amorim non vince da ben sette partite: una striscia negativa che non si vedeva dal 1992. Numeri su numeri pessimi per. E che rischia concretamente di finire la Premier League al quartultimo o quintultimo posto, ma di essere in Champions Leeague l'anno prossimo. Basta solo vincere la finale di Europa League. L'evidenza di una stagione davvero atipica dalle parti di Old Trafford.

Per, tuttavia, la vittoria dell'Europa League non deve essere presa come pretesto per nascondere i tanti, tantissimi problemi di questa annata. E' qualcosa che va oltr i calciatori: "Non si tratta dei giocatori. Parlo di me stesso e della cultura del club. Dobbiamo cambiare le cose. Dobbiamo essere davvero forti quest'estate e coraggiosi.Un vero e proprio appello a cambiare l'intera mentalità.Per me non importa se vinciamo l'Europa League perché i problemi sono molto più grandi".

- La data è cerchiata in rosso. Dopo aver eliminato l'Athletic in semifinale, il Manchester United ha un'ultima occasioneE, soprattutto, per accedere alla prossima Champions League.