Shock a Manchester:. A riportarlo è Globo Esporte secondo cuiche ha avuto una relazione con il giocatore 23enne nel 2022, ha deciso di presentare una denuncia alla polizia di San Paolo, in Brasile. La donna sostiene di essere statada Antony il 20 maggio, giorno in cui l'attaccante brasiliano ha giocato in Premier League contro il Bournemouth. E nella denuncia sono presenti ancheCavallin sostiene di aver subito già in passato comportamenti aggressivi e chiede ora alle autorità brasiliane di adottare. Antony ha avuto una relazione con la donna in questione nel 2022 e. Ma secondo la ragazza sono tanti gli episodi di violenza subiti, per motivi di. Al termine di uno di questi, il giocatore le avrebbe procurato il movimento della sua protesi in silicone. Gabriela sarebbe stata assistita da due medici del Manchester United, prima di subire un intervento chirurgico a San Paolo, nell'aprile 2023. La dj afferma di essere stata anche ferita, con un taglio al dito, da un bicchiere rotto da Antony che avrebbe poiCavallin ha anche riferito di essere stata minacciato da Antony, il 20 maggio, quando il giocatore l'avrebbe chiamata e le avrebbe detto che "La ragazza ha deciso di informare solo ora la polizia poiché temeva per la propria incolumità in quanto il giocatore avrebbe potuto avere facilmente accesso a un'arma da fuoco a causa delle sue condizioni finanziarie e di alcuni suoi amici. Il profilo di Antony che esce da queste accuse è quello di un ragazzo con. La ragazza parla infatti anche di svariati episodi in cuiDi seguito le foto della dj e digital influencer che ha seguito il suo ex da Amsterdam a Manchester ma con cui non ha avuto contatti negli ultimi mesi.