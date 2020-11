Sfida tra le deluse del campionato inglese: dopo le gare dei giorni scorsi e quelle del pomeriggio, in attesa del Monday Night, si affrontano oggipresso la cornice di Old Trafford le big che finora hanno fatto peggio in Premier League, ildi Ole Gunnar Solskjaer e l'di Mikel Arteta. I Red Devils hanno vinto solo due volte nelle ultime quattro e vogliono accorciare dalla vetta, così come i Gunners, addirittura sconfitti negli ultimi due match, Occhio a Bruno Fernandes da una parte e Lacazette dall'altra, autori fin qui di tre gol.De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes; Rashford, Greenwood.Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Elneny, Thomas, Saka;Willian, Lacazette, Aubameyang. ​