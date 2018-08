José Mourinho ha deciso: se Paul Pogba andrà al Barcellona, il Manchester United punterà tutto su Sergej Milinkovic-Savic della Lazio per rinforzare il centrocampo e coprire il vuoto lasciato dal francese. La trattativa, come riporta Il Messaggero, è nelle mani di Jorge Mendes, amico di Lotito e manager del tecnico portoghese, e questo potrebbe favorire lo United nella corsa al serbo. Il giocatore è sempre seguito da Real Madrid e Juventus che però prima dovrebbero cedere rispettivamente Modric e Pjanic per fargli posto.