Manchester United-Athletic Bilbao: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Semifinali di ritorno di UEFA Europa League conche metterà in palio giovedì 8 maggio alle 21 ad Old Trafford uno dei due posti nella finalissima che si giocherà proprio al San Mames di Bilbao.Si parte dal netto successo per 3-0 ottenuto dai Red Devils di Bruno Amorim nella gara di andata in Spagna con l'espulsione di Vivian che ha indirizzato la gara dopo l'1-0 di Casemiro. Di Bruno Fernandes gli altri due goal. La vincente affronterà la vincente di Tottenham-Bodo Glimt (3-1 per gli Spurs all'andata) con la forte possibilità di un derby inglese in finale.

Manchester United-Athletic Bilbao: giovedì 8 maggio 2025: 21.00

Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray, Yuri; Ruiz, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Maroan. All. ValverdeOnana; Yoro, Maguire, Lindelof; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Amorim- La sfida tra Manchester United e Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (253).Sarà inoltre possibile vedere la gara in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.

- Manchester United-Athletic Bilbao sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito.L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.- La telecronaca della partita su Sky è affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.