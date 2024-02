Manchester United, aria di rinnovo per la giovane stella del centrocampo. E ora Eriksen...

Il Manchester United ha avviato i discorsi per il rinnovo di contratto di Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005 rivelazione di questa stagione. A riportarlo è l'esperto di mercato, Fabrizio Romano.



I DETTAGLI - Il contratto del giovane centrocampista scadrà nel 2027, quindi non ci sarebbe un impellenza per rinnovare il contratto. Però i Red Devils viste le prestazioni convincenti del giovane avrebbe già avviato i discorsi con il suo entourage per rinnovare. L’obiettivo principale di questo contratto sarebbe quello di chiarire l’importanza del giocatore all’interno del club. Chiaramente anche il suo stipendio dovrebbe essere ritoccato verso l’alto. Fin qui in 13 presenze, non tutte da titolare, ha realizzato 2 reti (una di queste decisiva per regalare i tre punti contro il Wolverhampton). La sua rapida crescita ha consentito al club di fare anche delle valutazioni in uscita su alcuni centrocampisti, visto che con Mainoo Casemiro e McTominay il pacchetto della mediana è piuttosto completo, dal momento che abbina forza dinamismo e inserimento. Non a caso Eriksen è stato accostato al Galatasary visto che lo spazio per lui potrebbe ridursi.