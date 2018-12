Il Manchester United mette a segno un colpo in prospettiva futura.



Come riporta RMC Sport, i Red Devils hanno trovato l'accordo per il trasferimento del sedicenne Noem Emeran attaccante francese della primavera dell'Amiens, battendo la concorrenza di Juventus e PSG, anch'esse da tempo sulle tracce del giocatore. L'accordo tra le due società è sulla base di dieci milioni di euro, più altri due legati ad eventuali bonus.