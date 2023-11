Da qualche settimana il capitano del Manchester United Bruno Fernandes è finito nel mirino di diversi club dell'Arabia Saudita. Tuttavia, il portoghese non si è fatto influenzare dalle continue voci di mercato e, in conferenza stampa con la nazionale, ha chiarito la sua posizione.



"Non guardo le voci di mercato e non presto nemmeno loro attenzione. Oggi è molto facile diffondere voci sulla stampa. Preferisco concentrarmi sui miei obiettivi. Sono felice dove sono. A Manchester l’inizio di stagione non è stato dei migliori, ma sono contento. Sono una persona che pensa molto a breve termine, partita dopo partita, settimana dopo settimana… Grazie a Dio ho la possibilità di giocare ogni tre giorni. Quindi la mia attenzione non può allontanarsi dalle partite".