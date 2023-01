Brutte notizie per il Manchester United. Il centrocampista olandesenei minuti finali della gara col Bournemouth dopo un' entrata del difensore avversario Senesi.- E' il 42' del secondo tempo quando sul 3-0 per i Red Devils Senesi scivola calciando in pallone e involontariamente entra in scivolata su van de Beek;, il giocatore si mette le mani sul volto e viene sostituito da McTominay. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti, ma sembrerebbe trattarsi di un infortunio serio.