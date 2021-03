Una delle questioni che il Manchester Utd dovrà risolvere da qui alla fine del prossimo mercato, è quella relativa ai portieri. Sergio Romero si libererà a zero a giugno. David De Gea, l’attuale titolare fra i pali di Old Trafford, è appena tornato in Spagna per la nascita del figlio e In Inghilterra temono che vorrà tornare nel suo paese definitivamente per poter stare vicino alla famiglia. Rimane Dean Henderson, che sta facendo molto bene ma, evidentemente, non convince del tutto i dirigenti dei Red Devils.



Così, nei giorni scorsi, in Inghilterra si è iniziato a fare i nomi del possibile futuro numero 1 del Manchester Utd: Donnarumma del Milan, che ogni anno sembra dato in partenza, e Maignan del Lille, il futuro successore di Lloris nella nazionale francese. Oggi è spuntato anche un terzo nome. Secondo Sky Sports Uk, lo United sta pensando anche al portierone dell’Atletico Madrid e della nazionale slovena, Jan Oblak, per il quale ci sarebbe però un ostacolo non trascurabile: la clausola di rescissione di 103 milioni di pounds.